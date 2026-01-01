Giovanni Simeone nello stadio che fu di papà Diego: "Pisa per la mia famiglia è speciale"

Giovanni Simeone, attaccante del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Pisa. Ecco le sue parole

Sull'importanza della partita

"Sono tutte determinanti, oggi è una di quelle. Manca non tantissime partite e ogni partita per noi sarà determinante. Oggi è una di quelle".

Sull'impatto di D'Aversa

"Sta facendo un grande lavoro, così come la squadra. Dopo l'esonero di un allenatore la colpa è di tutta la squadra e dovevamo dare qualcosa in più. Il nuovo allenatore ha cercato di potenziare ogni giocatore, noi cerchiamo di dare qualcosa in più e i risultati si stanno vedendo".

A Pisa esordiva in Serie A papà Diego

"Questo è un piccolo posto che fa parte della storia della famiglia. Anzi, non piccolo: un grande momento della storia di mio papà. Ha iniziato qua e per tutta la famiglia è un grande posto. Apprezziamo la città, la gente che ci abita e abbiamo degli amici. Questo stadio è speciale, per me lo è".