TMW Simeone "talismano" del Torino: lo zampino del Cholito in 20 punti sui 33 conquistati

Nel segno del Cholito. Giovanni Simeone risulta essere uno degli elementi più importanti nel Torino. Il suo apporto di gol e di assist è senza dubbio importante con l'attaccante argentino che si appresta a raggiungere la doppia cifra anche in questa stagione. Molto probabilmente Roberto D'Aversa lo schiererà dal primo minuto questo pomeriggio sul campo del Pisa facendogli fare reparto con un ritrovato Duvan Zapata, autore di due gol nelle ultime quattro partite.

20 punti su 33 anche grazie al Cholito

L'importanza del Cholito si legge anche nei numeri. Sono otto le reti stagionali ma la cosa più importante per la formazione granata sono i punti che hanno portato. Fra reti e assist infatti, la punta ex Napoli ha messo il suo zampino su 20 dei 33 punti conquistati in stagione dal Toro. Decisivo con un gol da tre punti nel successo casalingo contro la Roma così come nel 3-3 in casa della Lazio con una rete. C'è la sua firma anche nella vittoria interna contro il Napoli mentre contro il Pisa una sua marcatura ha dato il via alla rimonta da 0-2 a 2-2.

Con Lazio e Parma ha sbloccato il punteggio

Contro il Sassuolo si è procurato il rigore da tre punti realizzato poi da Vlasic mentre contro il Verona è suo il gol del vantaggio con Casadei e Njie che nel finale arrotondarono il punteggio sul 3-0. Contro la Lazio e contro il Parma ha invece sbloccato il punteggio nelle due vittorie al "Grande Torino" rispettivamente per 2-0 e 4-1 con D'Aversa in panchina.