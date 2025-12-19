Endrick vede il Lione: ha già detto sì, cosa manca per chiudere il prestito dal Real Madrid

Il momento del trasferimento si sta avvicinando. L’Olympique Lione si sta muovendo dietro le quinte per riuscire a mettere a segno un colpo clamoroso durante il mercato invernale: secondo le informazioni riportate dal quotidiano francese L’Équipe, il club con Paulo Fonseca allenatore è in trattative avanzate con il Real Madrid per accogliere Endrick, attaccante brasiliano di 19 anni dal futuro roseo, con la formula di un prestito di sei mesi.

Non è ancora stato firmato alcun accordo, ma i negoziati procedono a buon ritmo e lasciano intravedere un lieto fine. Prelevato dal Real Madrid per 60 milioni di euro più bonus dritti nelle casse del Palmeiras, è stato etichettato insieme ad Estevao uno dei migliori giovani in circolazione del calcio verdeoro, ma al momento nella rosa di Xabi Alonso sta faticando maledettamente a trovare un posto.

A pochi mesi dal Mondiale 2026, però, il brasiliano classe 2006 non ha nessuna intenzione di perdersi l'appuntamento con il torneo e nemmeno la convocazione del CT Ancelotti, perciò un'avventura temporanea altrove è la soluzione migliore per ritrovare feeling con il campo e continuità adeguata, oltre che ritmo. L’ex attaccante del Palmeiras, secondo i colleghi francesi, avrebbe già dato il suo placet al Lione per chiudere l'affare. Convinto della meta. I due club stanno attualmente lavorando su un prestito secco, senza opzione di riscatto. Al momento l'ostacolo resta l'ingaggio, stimato in 400mila euro mensili: cifra insostenibile per l'OL. Dunque, servirà un'apertura importante del Real Madrid, per farsi carico della maggior parte dello stipendio di Endrick.