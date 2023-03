Le pagelle di Inzaghi: l'Inter in Europa non sbaglia un colpo, che reazione dopo La Spezia!

La sconfitta di La Spezia è alle spalle. L'Inter reagisce alla grande in Champions League pareggiando a Porto e conquistando i quarti di finale. Premio alla squadra di Simone Inzaghi capace di lottare colpo su colpo su un campo difficile. "La squadra tiene e non rischia fino al recupero - scrive Tuttosport - quando Dumfries, Onana e due pali lo aiutano. Aveva un saldo con la fortuna dopo l’eliminazione col Liverpool della passata stagione, saldato". Questo il commento del Corriere dello Sport: "Forse l’Inter si difesa troppo, ma con quel Lautaro era difficile fare di più. I rischi sono arrivati tutti nel finale e stavolta la fortuna gli ha strizzato l’occhio". "Si appoggia ai pali al tramonto della partita - l'analisi della Gazzetta dello Sport - ma i quarti di finale sono il premio a una squadra che ha saputo rialzare dopo La Spezia". Questo quanto riporta TMW: "Fidatevi di noi, ha detto. Aveva ragione: in campionato può sbagliare quanto si vuole, in Europa finora zero. Serviva una gara brutta e attenta, i suoi la tirano fuori. Pane al pane, vino al vino: oltre confine e in serata secca la indovina quasi sempre. Mina vagante".

LE PAGELLE

