La Roma aveva preso Endrick e ora ci riprova. Contatti mai cessati con il Real Madrid

La Roma aveva chiuso per Endrick, poi però si è messo di mezzo Mourinho, che ha deciso di trattenerlo al Real Madrid. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi continuano comunque a mantenere i contatti con i Blancos e proveranno a prenderlo in prestito. Il 14 ottobre le due squadre si sfideranno in Champions e sarà un'ottima occasione per confrontarsi sul tema e parlarne dal vivo.

L'assist di Ancelotti

Il ct del Brasile lo ha rimesso al centro della Seleçao, facendogli giocare tutta la prima partita e metà della seconda, parlando poi così in conferenza: "Il problema dei ragazzi è che non migliorano perché non giocano. Succede a Endrick, ma anche ad altri talenti come Estevao. Senza giocare non possono progredire. Abbiamo giovani molto promettenti e dobbiamo seguirne la crescita. Endrick diventerà un giocatore importante per la Nazionale in futuro, ma adesso deve giocare".