Desailly: "Seguo e tifo Milan. In Italia ti alzavi la mattina e sentivi parlare di calcio"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna del Corriere dello Sport, Marcel Desailly ha parlato di Koné: "Wow, lo è già: calciatore fantastico, tra i migliori in circolazione". Il discorso poi passa alla nostra Serie A: "Ti alzavi la mattina e sentivi parlare di calcio. Uscivi di casa e vedevi i bambini che lo giocavano ovunque".

Sul nuovo Milan di Amorim prosegue: "Lo seguo e tifo rossonero. Però il vostro campionato lo guardo poco in generale. E forse è proprio questo il punto: se in tanti stanno smettendo di seguirlo, c'è un problema".

Infine sul Pallone d'Oro, l'ex centrocampista del Milan vota Mbappé: "Beh è il miglior giocatore del mondo. Da quattro anni fa 40 gol a stagione, trovatelo uno più forte e decisivo".