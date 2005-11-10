Desailly: "Seguo e tifo Milan. In Italia ti alzavi la mattina e sentivi parlare di calcio"
autore
Andrea Piras
Andrea Piras
ieri alle 09:08Serie A
autore Andrea Piras
02.10.2026 09:08Serie A
TUTTOmercatoWEB
Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna del Corriere dello Sport, Marcel Desailly ha parlato di Koné: "Wow, lo è già: calciatore fantastico, tra i migliori in circolazione". Il discorso poi passa alla nostra Serie A: "Ti alzavi la mattina e sentivi parlare di calcio. Uscivi di casa e vedevi i bambini che lo giocavano ovunque".
Sul nuovo Milan di Amorim prosegue: "Lo seguo e tifo rossonero. Però il vostro campionato lo guardo poco in generale. E forse è proprio questo il punto: se in tanti stanno smettendo di seguirlo, c'è un problema".
Infine sul Pallone d'Oro, l'ex centrocampista del Milan vota Mbappé: "Beh è il miglior giocatore del mondo. Da quattro anni fa 40 gol a stagione, trovatelo uno più forte e decisivo".
Altre notizie Serie A
Oggi
21:50 Serie ATMW
TMWAl Milan e non all'Inter, Gila: "Meglio un club che deve vincere che uno che ha già vinto tutto"
21:39 Serie A
Ganz: "L'obiettivo del Milan è la qualificazione Champions. Ramos pagato tanto, ora deve ripagare"
21:34 Serie ATMW
TMWFerrari sull'addio di Grosso: "L'anno scorso abbiamo cambiato a campionato già compromesso"
21:30 Serie ATMW
TMWRibery: "Toni mi ringrazi per tutti quegli assist. Gli ho chiesto se sia meglio a calcio o padel"
21:25 Serie A
Napoli, Noa Lang si sfoga: "Sono abituato ad essere un sostituto. Un fastidio con l'Olanda"
21:14 Serie ATMW
TMWFiorentina, Pellegrino: "Con Vanoli un'altra energia. Mastantuono sopraffino, Beto mi aiuta"