Carnevali: "Yildiz ha tutto per raggiungere Del Piero. Alex presidente? Suggestioni da social"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ieri ha partecipato al Festival dello Sport a Trento, commentando anche le voci sul possibile ritorno di Alessandro Del Piero e la crescita del suo possibile erede Kenan Yildiz. Di seguito l'estratto delle sue parole riportate dal sito de La Gazzetta dello Sport.

Carnevali incorona Yildiz ed esclude il ritorno di Del Piero, per ora

"Alessandro Del Piero nuovo presidente? Ho sentito anche io: suggestioni da social. Chiunque può dire una cosa e diventa una notizia. Ma non lo è. Sono amico di Alessandro, ma che io sappia non c’è nessuna novità in merito. Solo voci incontrollate, come quella su Ginevra Elkann", ha dichiarato il dirigente della Vecchia Signora.

Carnevali ha poi incensato di lodi il giovane Kenan Yildiz: "Yildiz è un campione. Deve ancora maturare per arrivare al livello di Del Piero e ha tutte le possibilità per riuscirci. È un giocatore generoso, ha capito che gli attaccanti adesso devono sacrificarsi per la squadra. Ma ovviamente servono anche grandi numeri tra gol e assist e lui ha le potenzialità per fare la differenza. Ci manca tanto, ci auguriamo che torni nel più breve tempo possibile perché siamo sicuri che possa darci un contributo importante nella crescita della squadra".