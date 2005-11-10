Genoa, la dirigenza e De Rossi da Sucu in visita al nuovo centro sportivo del Rapid

Genoa, la dirigenza e De Rossi da Sucu in visita al nuovo centro sportivo del RapidTMW
Andrea Piras
Una guida d'eccezione nella nuova casa del Rapid Bucarest. Il presidente del Genoa Dan Sucu, insieme al direttore sportivo dei rumeni Marius Bilasco, ci mostra il centro sportivo della formazione allenata da Pancu. Due campi di allenamento, uno per il riscaldamento più la nuova palazzina degli spogliatoi. I lavori procedono a ritmo serrato con il numero uno rossoblù, e anche della formazione granata che questa sera saranno di fronte in un match amichevole, che saranno pronti fra tre settimane.
Un lungo percorso che parte dalla clubhouse e arrivo fino alla palestra passando per lo spogliatoio della prima squadra alla zona, ancora in costruzione, della piscina e degli uffici che verranno ultimati entro fine mese con il numero uno rossoblù a fare da Cicerone.
Nella mattinata è arrivata poi in visita anche la delegazione del Genoa capitanata dal CEO Andres Blazquez con il membro del CdA Razvan Rat, il direttore generale Flavio Ricciardella, il chief of football Diego Lopez e mister Daniele De Rossi, accolti dallo stesso Sucu.