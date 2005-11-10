Genoa, Robinho Jr e non solo: tutti i giovani chiamati da De Rossi per il test con il Rapid

Le tante assenze dei Nazionali da una parte. I tanti volti di giovani di belle speranze dall'altra. Sono tanti i ragazzi della Primavera, e non solo, che ieri alle 17 circa hanno varcato i cancelli dell'aeroporto "Cristoforo Colombo" e si sono imbarcati sul volo con la prima squadra direzione Bucarest. Oggi alle 18, ora italiana, infatti il Genoa scenderà in campo contro il Rapid Bucarest in un test amichevole dal sapore europeo. E saranno tanti, ben 10, i giocatori aggregati dalle giovanili.

Due gol in Primavera per Robinho Jr

In primis Robinho Junior. Il fantasista arrivato all'ultimo giorno del mercato estivo sta ben figurando con la squadra di Mimmo Criscito. Arrivato per fare da spola fra la squadra giovanile e i più grandi, il figlio d'arte ha realizzato due gol nell'ultimo successo casalingo contro l'Atalanta dimostrando grande qualità. Robinho non sarà però l'unico dei ragazzi aggregati per la gara di oggi.

Tutti i giovani di De Rossi

In tutto sono ben dieci. Detto del brasiliano, ci sono anche Mattia Brizzolari, Dilans Judelson, Alessandro Fabbri, Lukas Klisys, Giovanni Lauricella, Mattia Mendolia, Elia Spicuglia, Federico Stradiotto e Marcelo Vaz. Per tutti sarà una vetrina importante. La grande occasione per mettersi in mostra fra i più grandi agli occhi di Daniele De Rossi.