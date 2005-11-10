Assemblea Lega Pro, approvate le linee guida per i diritti tv 2028/2031

Al di là dell'appoggio al presidente della FIGC Giovanni Malagò, l'assemblea della Lega Pro di ieri ha portato alla luce altre importanti decisioni in merito al presente e al futuro del campionato di Serie C. Una su tutte quella legata ai diritti tv.

Sono state approvate, infatti, le linee guida per la commercializzazione dei diritti televisivi per le stagioni sportive 2028-29, 2029-30, 2030-31;

Si è stato affrontato il tema del Salary Cap, che, a seguito della fase sperimentale, sta cominciando a produrre risultati positivi in termine di sostenibilità e stabilità economico-finanziaria dei club della Serie C. Difatti, per la prima volta, non è stato registrato un incremento degli emolumenti.

Riguardo alle attività di elezione dell’Assemblea straordinaria, sono stati eletti tre componenti non indipendenti del Consiglio Direttivo tenendo conto del principio di rappresentatività dei Gironi all’interno del Consiglio: Ludovic Deléchat, Presidente della Società FC Pro Vercelli 1892, Umberto Pagano, Amministratore delegato della Società U.S. Salernitana 1919, e Filippo Simone, Consigliere di amministrazione dell’Altamura.