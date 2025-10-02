Il Bologna passa in vantaggio al 29': segna il solito Orsolini, Friburgo sotto 1-0
TUTTO mercato WEB
Il Bologna passa in vantaggio al 29' con Riccardo Orsolini. Azione partita da una rimessa laterale battuta da sinistra, Odgaard disorienta il diretto avversario con un movimento e crossa rasoterra, con la retroguardia ospite che prova ad allontanare la minaccia. Il primo ad arrivare sul pallone però è Cambiaghi, che da dentro l'area calcia e trova una respinta non ottimale di Atobolu, sulla quale il più lesto ad avventarsi è proprio il 7 dei rossoblù. Friburgo sotto 1-0.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Ora in radio
19:35Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile
Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese