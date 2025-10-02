Il Bologna passa in vantaggio al 29': segna il solito Orsolini, Friburgo sotto 1-0

Il Bologna passa in vantaggio al 29' con Riccardo Orsolini. Azione partita da una rimessa laterale battuta da sinistra, Odgaard disorienta il diretto avversario con un movimento e crossa rasoterra, con la retroguardia ospite che prova ad allontanare la minaccia. Il primo ad arrivare sul pallone però è Cambiaghi, che da dentro l'area calcia e trova una respinta non ottimale di Atobolu, sulla quale il più lesto ad avventarsi è proprio il 7 dei rossoblù. Friburgo sotto 1-0.

Clicca qui per leggere il live TMW di Bologna-Friburgo.