Il rigore tragicomico e non solo lo dimostrano. La Roma ha ancora bisogno di Dybala

"Sta recuperando bene, ci auguriamo che possa essere disponibile per domenica". Ad aggiornare sulle condizioni di Paulo Dybala ci ha pensato il direttore sportivo della Roma Frederic Massara, spiegando come la Joya sia oramai prossimo al rimettere piede in campo dopo l'infortunio patito nella sfida contro il Torino quando venne schierato prima punta nel primo tempo.

Una notizia confortante per il tecnico Gian Piero Gasperini e più in generale per l'ambiente giallorosso che nonostante un avvio di campionato al di sopra delle attese aspetta a braccia aperte il proprio riferimento tecnico. Anche perché la sfida contro il Lille lo ha raccontato chiaramente: senza l'argentino, questa Roma non ha un giocatore in grado di risolvere da solo una partita, o quantomeno una situazione di gioco, con una singola giocata. Col colpo del campione, per sintetizzare al massimo.

Giocate che magari in futuro potrà avere Soulé, ma che ancora non si sono vista con continuità. Una sfida come quella col Lille magari non sarebbe stata vinta comunque, ma certamente Dybala avrebbe potuto dare maggiori speranze. Anche sul quel tragicomico calcio di rigore sbagliato due volte da Dovbyk e una dallo stesso Soulé. Dybala, ricordiamo, oltre alla gara odierna ha saltato per infortunio anche la prima di Europa League col Nizza e quelle di campionato contro Lazio e Verona.