Il Napoli si allena senza Conte, inizia il nuovo corso della Fiorentina: le top news delle 18

Il Napoli si allena, ma senza Antonio Conte. Il tecnico degli azzurri, in maniera abbastanza sorprendente anche se è stato concordato con il club, non riprenderà a Castel Volturno prima di lunedì 17 novembre. Sul Golfo la tensione è soprattutto per le condizioni di Frank Anguissa, infortunatosi con il Camerun: il centrocampista rientrerà in Italia per sottoporsi agli accertamenti strumentali del caso.

È in corso di svolgimento, al Viola Park, la presentazione del nuovo corso in casa Fiorentina: Roberto Goretti come direttore sportivo e Paolo Vanoli come allenatore, per rialzare i gigliati dopo il complicato avvio in campionato. Comunicato lo staff del nuovo tecnico, che sarà affiancato da Daniele Cavalletto come vice in panchina.

Giovanni Sartori, uomo mercato del Bologna, parla dell’ottimo avvio stagionale dei rossoblù di Vincenzo Italiano: “Segreti veri e propri non ce ne sono, solo una gran voglia di lavorare e l'unione tra tutte le componenti. Qui c'è sempre voglia di far bene”. A proposito di dichiarazioni, fanno rumore quelle di Antonio Cassano relative al ko della Roma nel 2010 con la Sampdoria: “Dissi a Totti che gli avrei fatto perdere lo scudetto, che avrei fatto piangere lui e i tifosi romanisti. È andata così e ho goduto come un pazzo”. Parole che hanno fatto infuriare i tifosi giallorossi, come prevedibile.