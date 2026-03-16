Serie C, corsa salvezza: chi retrocede e chi giocherebbe i playout oggi nei tre gironi

A sei giornate dal termine della stagione regolare di Serie C, è tempo di fare i conti anche in zona salvezza. Tra retrocessioni dirette e playout la situazione resta aperta in tutti e tre i gironi, con la regola del distacco superiore agli otto punti che potrebbe cancellare diversi spareggi.

Con la spada di damocle del divario per la disputa dei playout (sopra gli otto punti di distanza fra le due squadre prese in esame lo spareggio non si disputa) a rendere tutto più avvincente.

GIRONE A

Qui la situazione è abbastanza chiara. La Triestina è già aritmeticamente retrocessa in Serie D come ultima classificata. In zona playout, invece, ci sono, Pro Patria, Virtus Verona, Pergolettese e Dolomiti Bellunesi. Complice la regola degli otto punti, al momento, nessuno dei due spareggi (Pro Patria-Dolomiti Bellunesi e Virtus Verona-Pergolettese) si disputerebbe in quanto il divario fra le formazioni è rispettivamente di 16 e 11 punti.

GIRONE B

Con il Rimini estromesso dal campionato da tempo, nel girone non è prevista una retrocessione diretta dal campo.. Ci sono, però, i playout con Pontedera, Bra, Sambenedettese e Torres, al momento, nella zona rossa. In questo caso, però, di spareggi se ne giocherebbe solo uno, ovvero quello fra Bra e Sambenedettese. Fra Pontedera e Torres, infatti ci sono 12 punti di distanza. Quattro in più del consentito per la disputa dei playout.

GIRONE C

Questo è l'unico raggruppamento dove non vi sono certezze neanche per la retrocessione diretta, che potrebbe riguardare una tra Foggia, Siracusa e Trapani. Stante la situazione attuale a scendere diretti in Serie D sarebbero i Satanelli con il Siracusa che affronterebbe il playout contro il Picerno (otto punti esatti di distacco) e il Trapani quelli contro il Giugliano (sette punti di distanza). Un minimo cambio di passo, però, potrebbe ribaltare la situazione e mettere a rischio gli spareggi anche in questo caso.

Con sei turni ancora da disputare, dunque, la situazione resta fluida soprattutto nel Girone C, mentre negli altri due raggruppamenti il distacco tra le squadre potrebbe rendere inutili diversi playout.