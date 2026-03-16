Ufficiale Virtus Verona, rinforzo in difesa: preso il difensore ivoriano Yao

Rinforzo per la Virtus Verona, che ha annunciato l'acquisto del difensore ivoriano Eloge Koffi Yao Guy.

"La Virtus Verona comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Eloge Koffi Yao Guy, che ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2026. In rossoblù vestirà la maglia numero 17.

Difensore ivoriano, nato ad Akroukro il 20 gennaio 1996, Yao è un elemento dotato di grande rapidità e velocità, qualità che gli permettono di essere impiegato sia in un reparto a tre sia all’occorrenza il ruolo di esterno.

Cresciuto calcisticamente in Italia dopo l’approdo giovanissimo al Parma, completando il proprio percorso nel settore giovanile dell'Inter fino alla Primavera.

Nel 2015 passa al Crotone, dove esordisce tra i professionisti, contribuendo alla storica promozione in Serie A del club calabrese al termine della stagione. In seguito, si trasferisce al Lugano, con sui gioca sia nella Super League elvetica sia in UEFA Europa League tra il 2017 e il 2020 per un totale di 67 presenze. Nel gennaio 2021 rientra in Italia alla Reggiana, disputando 13 gare e realizzando 2 reti e successivamente passa all’Hapoel Jerusalem, dove milita dal 2021 al 2025, totalizzando 101 presenze e 1 rete.

Nel suo percorso ha anche indossato la maglia della Nazionale della Costa d'Avorio Under 17.

La Virtus Verona dà il benvenuto a Eloge con un in bocca al lupo per la sua esperienza in maglia rossoblù".