Fattore P a Cremona: Fiorentina avanti 0-2 all'intervallo, succede tutto in 7 minuti
Un'ottima Fiorentina è avanti allo "Zini" di due reti in una sfida salvezza importantissima. Succede tutto in sette minuti a Cremona, dove è il fattore P a fare la differenza: prima Parisi, poi Piccoli.
Prima della rete che ha sbloccato la partita poco da segnalare se non una conclusione di Bonazzoli respinta da De Gea. Ritmi bassi, con due squadre che non sembravano dare mai l'impressione di poter essere pericolose. Al 25' però Parisi da posizione defilata trova il destro che, grazie a una leggera deviazione di Floriani Mussolini, finisce tra le gambe di Audero e si infila in rete. Primo gol stagionale per l'ex Empoli.
Sette minuti dopo, Gosens verticalizza per Piccoli che taglia l'area ed elude la marcatura di Folino e Ceccherini, superando di sinistro Audero in uscita. Terzo gol in campionato per l'ex Cagliari: rotto il digiuno in A dopo due mesi.