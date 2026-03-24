L'Inter guarda già al futuro: ad inizio aprile primo vertice con Chivu per il mercato

Gli appuntamenti importanti in casa Inter nelle prossime settimane prescinderanno dal rettangolo di gioco, deserto per la pausa dedicata alle Nazionali. A inizio aprile sono in programma in casa nerazzurra anche diversi vertici tra Oaktree e le varie aree del club. Spazio, tra gli altri, a un focus di natura tecnica con l’allenatore, in presenza anche della proprietà, in cui si cominceranno a gettare le basi verso il prossimo mercato, nel tentativo di trovare ancora una volta una sintesi tra le esigenze tecniche e quelle di bilancio.

Verrà gettata una prima linea

Per forza di cose, senza finale di stagione e senza Mondiale, sarà un incontro interlocutorio, considerando che almeno in parte la strategia della prossima estate dipenderà dalla posizione in classifica finale, ma comunque occasione preziosa di confronto. Lo sottolinea quest'oggi il Corriere dello Sport in edicola.

Tanti cambiamenti alle porte, causa scadenze

Giova ricordare che nella prossima estate la rosa dovrebbe cambiare molto per ragione anagrafiche e di contratto: saranno in diversi a lasciare Appiano per poi essere sostituiti da altrettanti rinforzi di spessore. E non potrebbe essere altrimenti, visto che Darmian, Sommer, de Vrij, Acerbi e Mkhitaryan sono stati colonne della squadra in questi anni, tutti in scadenza al giugno prossimo. La difesa, come evidente, sarà il reparto a dover cambiare maggiormente.