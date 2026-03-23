Sabatini: "Sceglierei Chivu davanti ad Allegri, Conte e Gasperini. Ha personalità e idee"

Walter Sabatini ai microfoni di Sky ha parlato di vari temi. Ecco le sue parole:

Sul momento dell'Inter: squadra troppo stanca?

"Non credo alla stanchezza nelle squadre, credo a qualche flessione psicologica collettiva. La stanchezza non può essere un motivo per non vincere le partite. C'è stata una flessione collettiva e non dimentichiamoci l'assenza di Lautaro che è un leader tecnico e carismatico. È un giocatore che conta e conta molto".

Da dirigente chi scegli tra Allegri, Chivu, Conte e Gasperini?

"Chivu".

Perché?

"Perché ho seguito il suo lavoro a Parma e ha fatto un grande lavoro. Ha personalità e idee chiare. È un pragmatico, non va in giro a proporre il calcio dei sogni. Fa quel che deve fare un allenatore. Ha empatia col gruppo, una carriera importante da calciatore ed è pronto a confrontarsi con lo spogliatoio con il giusto equilibrio".

Spalletti è in difficoltà

"A mio avviso la sta facendo la differenza. Vedere giocare oggi la Juventus è un bel vedere, giocano un gran calcio. Non riescono a chiudere le partite e questo è un problema ma vederla giocare è piacevole, molto piacevole. Come era piacevole veder giocare il suo Napoli. Ha colmato un gap tecnico-tattico importantissimo nel giro di un mese".

Come si vive a Roma da nervosi?

"Quando ero molto nervoso non si dorme la notte, si va in giro a litigare. Ma ieri il giocatore simbolo è stato Robinio Vaz: ragazzino del 2007 che ha fatto un gol difficilissimo e ha fatto vincere la Roma. I giallorossi hanno finito la partita con ragazzini di 17, 18 e 19 anni e questa è una bella notizia. Ne sarei orgoglioso, da direttore sportivo".