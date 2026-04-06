Juventus, problemi durante il riscaldamento per Vlahovic: il serbo è rientrato in spogliatoio

Non c'è pace per Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus era tornato in campo contro il Sassuolo e oggi avrebbe presumibilmente collezionato una presenza a gara in corso, ma qualcosa è andato storto. Durante il riscaldamento infatti il serbo ha accusato un fastidio muscolare ed è rientrato negli spogliatoi accompagnato da un membro dello staff bianconero, che aveva con sé del ghiaccio.