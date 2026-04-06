TMW Lo stop di Perin vale il rilancio di Di Gregorio: la volata della Juve passa anche dalla porta

Il pomeriggio di Pasquetta della Juventus è stato praticamente perfetto. Prima il pareggio del Como a Udine, che ha seguito il ko di ieri sera della Roma, poi i gol di Bremer e McKennie, che sono valsi il successo contro il Genoa, e infine il riscatto di Michele Di Gregorio, dopo una stagione molto complicata, iniziata da titolarissimo e proseguita, dal 25 febbraio in poi, con l'ex Monza sempre in panchina.

L'infortunio di Perin.

Anche nella gara che si è conclusa poco fa all'Allianz Stadium, Di Gregorio era partito fuori, con Mattia Perin scelto per l'ennesima volta come titolare, ma all'intervallo l'estremo difensore classe 1992 ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema al polpaccio, con Spalletti che ha dovuto rinunciare a lui mandando in campo lo stesso Di Gregorio.

Undici metri per il riscatto.

E a inizio ripresa il Genoa ha provato a riportarsi in partita, quanto il punteggio era già sul 2-0, con l'occasione più importante capitata sul piede di Aaron Martin al 75'. La scivolata di Bremer sulla linea dell'area di rigore è costata il penalty alla Juventus ma Di Gregorio ha ipnotizzato l'esterno rossoblù dagli undici metri, parando il suo mancino e facendo esultare lo stadio, che ha riservato una standing ovation al portiere. Il calcio è anche questo e le sliding doors fanno parte di questo magnifico sport: chissà che la stagione di Di Gregorio non possa ripartire proprio dal pomeriggio di oggi, visto anche che la volata Champions della Juventus passerà anche dalle prestazioni dei suoi due portieri, in attesa di novità sulle condizioni di Perin.