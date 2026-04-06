Milan, Tare netto sul futuro di Leao: "Ha due anni di contratto, è importante per noi"

Il ds del Milan Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Napoli valevole per la 31^ giornata di Serie A.

Un commento sui due grandi centrocampi e sulla coppia d'attacco.

"Giocano due grandi squadre, stasera sarà uno spettacolo. Oggi ci si gioca tanto per la classifica, vedendo anche il risultato della Juve. per noi stasera sarebbe importante uscire con una vittoria. I due attaccanti sono importanti come gli altri che abbiamo, per Allegri è bello avere tante scelte".

Lei guarda più in alto o più in basso?

"Cerco di guardare più in alto per carattere, però dobbiamo essere attenti. Giocare in uno stadio del genere: non c'è cosa più bella per un giocatore, dobbiamo cercare in tutti i modi di vincere".

Come giudichi fin qui la stagione di Leao?

"Ne parliamo ogni settimana, le sue qualità sono fuori discussione. ha avuto tanti infortuni che non l'hanno fatto esprimere al meglio. L'abbiamo portato in panchine perché durante la partita può fare la differenza".

Il suo futuro?

"Ha un contratto per altri due anni, è un giocatore molto importante per il Milan".