Napoli, Hojlund out contro il Milan: virus intestinale per il danese. Conte senza centravanti

Assenza importantissima dell'ultimo minuto in casa Napoli, a poco meno di tre ore dall'inizio della sfida contro il Milan al Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Rasmus Hojlund non sarà infatti a disposizione di Antonio Conte per la gara di stasera contro i rossoneri, che stabilirà chi potrà ancora cullare il sogno di essere l'anti Inter nella corsa Scudetto.

L'attaccante danese è stato colpito da un virus intestinale e non ha recuperato e al suo posto il tecnico azzurro dovrebbe schierare Giovane. Partita senza centravanti dunque per il Napoli, vista la contemporanea assenza di Romelu Lukaku, rimasto in Belgio ad allenarsi per ritrovare la condizione. Un'ultima settimana da dimenticare per il centravanti ex Manchester United, che ai playoff Mondiali aveva sbagliato il rigore per la sua Danimarca, poi eliminata dalla Repubblica Ceca.