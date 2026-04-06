TMW È un Como impenetrabile. La difesa è la migliore (con l'Arsenal) tra i 5 campionati europei

"Abbiamo avuto difficoltà da entrambe le parti nel trovare spazi. Una partita tattica, in cui le squadre si sono aspettate". A dare una fotografia precisa di quanto (non) successo in Udinese-Como, è direttamente il tecnico dei lariani, Cesc Fabregas, nel post partita.

Uno scialbo 0-0, quello del Bluenergy Stadium, che permette però di aggiornare due importanti dati, uno per parte. Con quello di oggi, l'Udinese ha infatti ottenuto 40 punti dopo 31 gare giocate in Serie A per la seconda stagione consecutiva (esattamente 40 anche nel 2024/25), tante volte quante nelle precedenti 11 edizioni del torneo (dal 2013/14, 42 nel 2022/23 e 40 nel 2016/17).

Como come l'Arsenal

Per il Como, pur rallentando la sua corsa per l'Europa dei grandi, c'è un aspetto che comunque dà il sentore della stagione fin qui disputata. "Per noi è stata la 15esima partita senza subire gol", ha evidenziato lo stesso Fabregas parlando della retroguardia. Un vero e proprio punto di forza, tra gli altri, della sua squadra. Il Como è infatti una delle due squadre, al pari dell’Inter, con più clean sheet conquistati in questa Serie A (15 entrambe). E in generale, i lariani sono la formazione che ha concesso meno reti nel massimo campionato italiano in corso: 22, come l'Arsenal. Nessuno ha fatto meglio considerando i maggiori cinque campionati europei attualmente in corso di svolgimento.