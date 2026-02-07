Scadenze 2026, chi è da tenere d'occhio? Vlahovic e Dybala i top della Serie A

Chiusa la finestra di mercato invernale è già tempo di proiettarsi al 2026/27 e quali occasioni migliori se non i giocatori a parametro zero? Entriamo nella fase calda dei giocatori in scadenza di contratto in estate, che possono già trovare accordi con altri club, come da norme federali, che riportiamo integralmente:

"A partire dal 1° gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori/calciatrici e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore/calciatrice deve informare per iscritto la società di quest’ultimo/a, prima di avviare la trattativa con lo stesso/a".

Quali sono i nomi più interessanti da tenere d'occhio? Di seguito un elenco di 100 nomi selezionati:

PORTIERI

Justin Bijlow (1998, Olanda)

Stole Dimitrievski (1993, Valencia)

Peter Gulacsi (1990, Lipsia)

Alexandr Maksimenko (1998, Spartak Mosca)

Ilan Meslier (2000, Leeds)

Manuel Neuer (1986, Bayern Monaco)

Stefan Ortega (1992, Nottingham Forest)

Nick Pope (1992, Newcastle)

Yann Sommer (1988, Inter)

David Soria (1993, Getafe)

DIFENSORI

David Alaba (1992, Real Madrid)

Dani Carvajal (1992, Real Madrid)

Emre Can (1994, Borussia Dortmund)

Zeki Celik (1997, Roma)

Andreas Christensen (1996, Barcellona)

Stefan de Vrij (1992, Inter)

Berat Djimsiti (1993, Atalanta)

Danilo Doekhi (1998, Union Berlino)

Raphael Guerreiro (1993, Bayern Monaco)

Presnel Kimpembe (1995, Qatar SC)

Sead Kolasinac (1993, Atalanta)

Kalidou Koulibaly (1991, Al Hilal)

Ibrahima Konate (1999, Liverpool)

Diogo Leite (1999, Union Berlino)

Luiz Felipe (1997, Rayo Vallecano)

Harry Maguire (1993, Manchester United)

Aaron Martin (1997, Genoa)

Oscar Mingueza (1999, Celta Vigo)

Vitaliy Mykolenko (1999, Everton)

Andrew Robertson (1994, Liverpool)

Antonio Rudiger (1993, Real Madrid)

Malang Sarr (1999, Lens)

Marcos Senesi (1997, Bournemouth)

Ryan Sessegnon (2000, Fulham)

Leonardo Spinazzola (1993, Napoli)

John Stones (1994, Manchester City)

Niklas Sule (1995, Borussia Dortmund)

Takehiro Tomiyasu (1998, Ajax)

Dayot Upamecano (1998, Bayern Monaco)

Oleksandr Zinchenko (1996, Ajax)

CENTROCAMPISTI

Yves Bissouma (1996, Tottenham)

Julian Brandt (1996, Borussia Dortmund)

Marcelo Brozovic (1992, Al Nassr)

Gianluca Busio (2002, Venezia)

Casemiro (1992, Manchester United)

Marten de Roon (1991, Atalanta)

Fabinho (1993, Al Ittihad)

Remo Freuler (1992, Bologna)

Leon Goretzka (1995, Bayern Monaco)

Mario Götze (1992, Eintracht)

Daichi Kamada (1996, Crystal Palace)

Jesper Karlström (1995, Udinese)

Franck Kessie (1996, Al Ahli)

Filip Kostić (1992, Juventus)

Koke (1992, Atlético Madrid)

Weston McKennie (1998, Juventus)

Jefferson Lerma (1994, Crystal Palace)

Henrikh Mkhitaryan (1989, Inter)

Luka Modric (1985, Milan)

Hidemata Morita (1995, Sporting CP)

Andrej Kramaric (1991, Hoffenheim)

Tanguy Ndombelé (1996, Nizza)

Ruben Neves (1997, Al Hilal)

Lorenzo Pellegrini (1996, Roma)

Guido Rodriguez (1994, Valencia)

Xaver Schlager (1997, Lipsia)

Bernardo Silva (1994, Manchester City)

Talisca (1994, Fenerbahçe)

Harry Winks (1996, Leicester)

Davide Zappacosta (1992, Atalanta)

ATTACCANTI

Takuma Asano (1994, Maiorca)

Lameck Banda (2001, Lecce)

Myron Boadu (2001, PSV Eindhoven)

Hugo Cuypers (1997, Chicago Fire)

Patson Daka (1998, Leicester)

Memphis Depay (1994, Corinthians)

Krépin Diatta (1999, Monaco)

Paulo Dybala (1993, Roma)

Ayoub El Kaabi (1993, Olympiacos)

Stephan El Shaarawy (1992, Roma)

Maxi Gomez (1996, Nacional Montevideo)

Sébastien Haller (1994, Utrecht)

Mauro Icardi (1993, Galatasaray)

Kelechi Iheanacho (1996, Celtic)

Danny Ings (1992, Sheffield United)

Vincent Janssen (1994, Anversa)

Raul Jimenez (1991, Fulham)

Robert Lewandowski (1988, Barcellona)

Sadio Mané (1992, Al Nassr)

Afimico Pululu (1999, Jagiellonia)

Allain Saint-Maximin (1997, Lens)

Wesley Said (1995, Lens)

André Silva (1995, Elche)

Adama Traoré (1996, West Ham)

Bertrand Traoré (1995, Sunderland)

Dusan Vlahovic (2000, Juventus)

Wout Weghorst (1992, Ajax)

Callum Wilson (1992, West Ham)

Harry Wilson (1997, Fulham)

Jonas Wind (1999, Wolfsburg)