TMW Bomber argentini in A, Lautaro raggiunge Dybala al 3° posto. La testa della classifica dista 53 gol

MVP di Inter-Roma, ma probabilmente anche miglior calciatore della Serie A fino a questo momento della stagione. L'impatto di Lautaro Martinez nella gara di ieri a San Siro è sotto gli occhi di tutti, trascinatore dei nerazzurri al di là della doppietta e vero uomo simbolo di una squadra che senza il suo capitano evidentemente in queste ultime settimane è andata in difficoltà un po' troppo oltre il previsto.

Del resto, sono i numeri che certificano il peso specifico di Lautaro Martinez in Serie A: dal suo primo anno nel massimo campionato italiano (2018/19), l'argentino è infatti il calciatore che registra più stagioni in campionato con almeno 15 reti realizzate in Serie A (cinque).

Come Dybala

Ma non solo. Nella vittoria per 5-2 contro la Roma, per Lautaro Martinez è arrivato anche un altro prestigioso traguardo: con 131 gol, ha eguagliato Paulo Dybala in 3ª posizione tra i migliori marcatori argentini in Serie A. "Era uno scontro diretto molto importante per il nostro campionato, bisognava scendere in campo col giusto atteggiamento e tanta personalità", ha sottolineato lo stesso Lautaro dopo la partita. Un concetto ben espresso dalle sue giocate.

Batistuta è lontano

Per la cronaca, al secondo posto della classifica dei bomber argentini della Serie A c'è Hernan Crespo con 153 gol (73 col Parma, 39 con la Lazio, 27 con l'Inter, 10 col Milan e 5 col Genoa), mentre la prima posizione è occupata da Gabriel Omar Batistuta con 184 gol (152 con la Fiorentina, 30 con la Roma e 2 con l'Inter).