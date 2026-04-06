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Bomber argentini in A, Lautaro raggiunge Dybala al 3° posto. La testa della classifica dista 53 gol

Bomber argentini in A, Lautaro raggiunge Dybala al 3° posto. La testa della classifica dista 53 golTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
ieri alle 14:15Serie A
Tommaso Bonan

MVP di Inter-Roma, ma probabilmente anche miglior calciatore della Serie A fino a questo momento della stagione. L'impatto di Lautaro Martinez nella gara di ieri a San Siro è sotto gli occhi di tutti, trascinatore dei nerazzurri al di là della doppietta e vero uomo simbolo di una squadra che senza il suo capitano evidentemente in queste ultime settimane è andata in difficoltà un po' troppo oltre il previsto.

Del resto, sono i numeri che certificano il peso specifico di Lautaro Martinez in Serie A: dal suo primo anno nel massimo campionato italiano (2018/19), l'argentino è infatti il calciatore che registra più stagioni in campionato con almeno 15 reti realizzate in Serie A (cinque).

Come Dybala
Ma non solo. Nella vittoria per 5-2 contro la Roma, per Lautaro Martinez è arrivato anche un altro prestigioso traguardo: con 131 gol, ha eguagliato Paulo Dybala in 3ª posizione tra i migliori marcatori argentini in Serie A. "Era uno scontro diretto molto importante per il nostro campionato, bisognava scendere in campo col giusto atteggiamento e tanta personalità", ha sottolineato lo stesso Lautaro dopo la partita. Un concetto ben espresso dalle sue giocate.

Batistuta è lontano
Per la cronaca, al secondo posto della classifica dei bomber argentini della Serie A c'è Hernan Crespo con 153 gol (73 col Parma, 39 con la Lazio, 27 con l'Inter, 10 col Milan e 5 col Genoa), mentre la prima posizione è occupata da Gabriel Omar Batistuta con 184 gol (152 con la Fiorentina, 30 con la Roma e 2 con l'Inter).

La classifica dei primi 10 attaccanti argentini col maggior numero di reti in Serie A
1) Gabriel Omar Batistuta, 184 gol in 318 partite in Serie A
2) Hernan Crespo, 153 gol in 340 partite in Serie A
3) Paulo Dybala (131 gol in 365 partite in Serie A) e Lautaro Martinez (131 gol in 263 partite)
5) Gonzalo Higuain, 125 gol in 224 partite in Serie A
6) Mauro Icardi, 121 gol in 219 partite in Serie A
7) Abel Balbo, 117 gol in 253 partite in Serie A
8) Rodrigo Palacio, 93 gol in 357 partite in Serie A
9) Diego Milito, 86 gol in 159 partite in Serie A
10) Pedro Manfredini (81 gol in 152 partite in Serie A) e Diego Armando Maradona (81 gol in 187 partite in Serie A)

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