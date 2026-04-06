TMW Il record negativo (e che fa riflettere) di Udinese-Como: solo 2 italiani su 32 calciatori utilizzati

Di certo non sarà la noia di uno scialbo 0-0 a farci ricordare di Udinese-Como. Piuttosto, a far parlare della partita del Bluenergy Stadium sarà un dato ben preciso: Nicolò Zaniolo è stato l'unico giocatore italiano titolare su 22 in questa partita. Di fatto, un record negativo in un singolo match di questa Serie A ancora in corso.

Per trovare una partita del massimo campionato con così pochi italiani in campo dal 1', bisogna infatti tornare indietro al 28 aprile 2024, in occasione di un Bologna-Udinese (terminato 1-1) nel quale fu titolare il solo Lorenzo Lucca.

2 italiani su 32

Quindi, dicevamo, il solo Zaniolo oggi in campo dal 1' tra gli italiani, ma se si allarga alle panchine ufficiali presenti nelle distinte, il discorso non cambia: tra i 10 cambi usati a gara in corso dai due allenatori Runjaic e Fabregas - anche loro stranieri, giusto per la statistica - soltanto uno era italiano (Bertola). Un aspetto sul quale riflettere, nei giorni che seguono il disastro azzurro, la mancata qualificazione al Mondiale e l'esigenza di cambiare radicalmente il sistema calcio ripartendo proprio dai giovani italiani (leggi qui).

Ecco di seguito il tabellino della gara tra Udinese e Como (in evidenza i giocatori italiani, ndr):

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele (86’ Bertola), Solet; Ehizibue (86’ Zarraga), Piotrowski (65’ Miller), Karlstrom, Ekkelenkamp (69’ Gueye), Kamara (69’ Arizala); Atta; Zaniolo. A disposizione: Sava, Padelli, Bayo, Mlacic, Camara. Allenatore: Runjaic

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic (86’ Van Der Brempt), Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone (60’ Sergi Roberto), Da Cunha; Paz, Caqueret (60’ Baturina), Diao (80’ Morata); Douvikas (60’ Vojvoda). A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Moreno, Kuhn, De Paoli. Allenatore: Fabregas

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Perrone (C), Diego Carlos (C), Smolcic (C), Ehizibue (U), Kristensen (U)