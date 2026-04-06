Salernitana, Scurto: "Migliorati in fase difensiva, sul piano dell'impegno non posso dire nulla"

“La squadra sotto il profilo dell’atteggiamento ha dato tutto, era una partita molto sentita e i calciatori avevano voglia di fare bene. E’ stata una gara totalmente diversa rispetto a quella di Potenza, visto che oggi almeno in fase difensiva ho visto dei passi in avanti. Siamo stati compatti e abbiamo concesso poco a una squadra del livello del Benevento. E’ mancata un pochino di qualità in avanti, gli avversari ci lasciavano spazi che non abbiamo saputo sfruttare. In altre circostanze le occasioni non sono mancate, oggi è stata una gara dispendiosa sul piano fisico perché i giallorossi ti fanno correre tanto e lo abbiamo pagato in termini di lucidità in fase di possesso e di costruzione. Anche a Potenza, pur con un risultato che certifica errori difensivi, non è stata una brutta Salernitana sul piano della manovra, specialmente nella prima frazione. Non è facile andare in trasferta e avere 4-5 chance per andare a bersaglio”. Queste le parole di Scurto, vice allenatore della Salernitana, in sala stampa.

Scurto prosegue: “Al contrario dell’ultima gara abbiamo difeso bene spendendo però tanto sotto il profilo atletico. Non potevamo mantenere quel tipo di compattezza senza mettere in preventivo di perdere lucidità in costruzione. Le scelte? Il mister ha dato spazio a tutti i calciatori della rosa, anche Ferrari e Ferraris sono stati presi in considerazione seppur in corso d’opera. Ora preferiamo giocare con questa coppia offensiva, oggi è fondamentale che anche chi subentra si faccia trovare pronto visto che le partite si decidono spesso dopo i 70 minuti. Boncori è un giovane che si sta allenando molto bene in questa settimana e la sua crescita è stata premiata dalla scelta di Cosmi. Ha convinzione, voglia, era giusto che Luca avesse minutaggio. Quirini era subentrato nel Catania e non è la prima volta che viene preso in considerazione anche in questo tipo di partite. Ha sempre dato il suo contributo”. Infine sull'avversario: “Siamo stati bravi a limitarli, ma in avanti hanno grosse qualità. Punte centrali fortissime, esterni bravi nell’uno contro uno, un sistema di gioco che offre tante soluzioni e che consente di fare gol in tanti modi. Facciamo i complimenti al Benevento, promozione assolutamente meritata”.