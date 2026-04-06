TMW Il Benevento conquista la Serie B. E gli attaccanti vanno tutti in gol: un reparto avanzato da sogno

Una promozione in Serie B, quella da poco centrata, voluta e sognata, e arrivata quest'oggi, nel giorno di Pasquetta grazie alla vittoria sulla Salernitana e al contemporaneo ko del Catania in quel di Picerno: gli astri e i pianeti si sono dunque allineati? Indubbiamente, ma il Benevento di Antonio Floro Flores ci ha messo del suo per centrare questo meritato traguardo, arrivato in una stagione dove probabilmente i giallorossi non partivano neppure da favoritissimi; il tecnico, però, dal momento del suo arrivo, ha saputo dare un volto nuovo alla squadra, come dimostrano anche i numeri.

Perché se si va a guardare ai dati del reparto offensivo si rimane piacevolmente sorpresi: 71 gol segnati, che equivalgono al miglior attacco della categoria, che ha mandato per altro in gol tutti gli elementi del reparto. Spicca Francesco Salvemini con ben 13 gol, ma la doppia cifra è stata raggiunta anche da Jacopo Manconi e Marco Tumminello, mentre a quota 9 gol si trova Davide Lamesta, che di professione non fa proprio la prima punta ma l'esterno; e che dire di Guglielmo Mignani? Non titolarissimo, ha inciso comunque con ben 8 reti. Si registra invece un solo centro per Lorenzo Carfora e Matteo Della Morte, ma i due hanno trovato esiguo minutaggio.

Certo, la squadra nel complesso ha poi contribuito ad arrivare a un traguardo simile (CLICCA QUI per la classifica marcatori completa della compagine giallorossa), ma gli attaccanti hanno indubbiamente funzionato. E andranno dunque nel dimenticatoio i soli tre gol segnati nelle tre gare antecedenti a quella odierna, cosa che non era mai capitata in questa stagione: di crisi non si poteva parlare, ma se anche qualcuno avesse continuato a nutrire dubbi...beh, con oggi scacciati.