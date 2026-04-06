Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Mantova, Modesto: "La squadra non ha mai smesso di crederci. Vittoria che vale doppio"

Mantova, Modesto: "La squadra non ha mai smesso di crederci. Vittoria che vale doppio"TUTTO mercato WEB
Modesto
ieri alle 19:35Serie B
Stefano Scarpetti

Il Mantova fa suo lo scontro diretto disputato questo pomeriggio al "Danilo Martelli" superando di misura, 1-0 la Virtus Entella uscendo momentaneamente dalla zona playout. Nella sala stampa del "Martelli" dopo la gara è intervenuto il tecnico dei virgiliani Francesco Modesto. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da Mantovauno.it

"Sapevamo che non era una partita facile perché quando hai un obiettivo così importante e devi portare a casa il risultato, inevitabilmente le tensioni si fanno sentire. Non è mai semplice gestire questo tipo di gare. È vero anche che loro hanno abbassato molto i ritmi, hanno spezzettato il gioco e si è giocato poco, ma nelle occasioni che abbiamo avuto è stato davvero un peccato non riuscire a sbloccarla prima. Erano situazioni nitide, da concretizzare meglio». Riguardo alle situazioni non concretizzare in area avversaria ha aggiunto: "Quando crei così tanto e non segni, rischi sempre che un episodio ti possa girare contro. Invece, questa volta, siamo stati bravi a portarli dalla nostra parte. Il calcio è fatto anche di questo: a volte basta un dettaglio per cambiare tutto da un momento all’altro".

L'infortunio di Mancuso nel primo tempo ha complicato i piani: "Quando perdi un giocatore così presto, e in quel modo, perdi anche un cambio e non hai il tempo di organizzarti come vorresti. Però la squadra è rimasta dentro la partita, non si è disunita e questo è un aspetto che mi è piaciuto molto. Dobbiamo valutare le sue condizioni, soprattutto per quanto riguarda il naso. Il mio è più brutto – scherza – ma anche il suo non è messo benissimo". Il Mantova l'ha risolta attraverso un episodio: "Paradossalmente abbiamo fatto gol su una punizione difficilissima, ma conosciamo le qualità di Marras. Ha colpi importanti e oggi lo ha dimostrato, regalandoci una gioia enorme. Però voglio sottolineare che potevamo andare in vantaggio anche prima, penso all’occasione di Bragantini: se segna lì, cambia tutto. Questo però è il carattere della squadra, che non ha mai smesso di crederci. I ragazzi vogliono raggiungere l’obiettivo, ma sappiamo che la lotta è ancora lunga. Ci sono ancora punti da raccogliere e non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Oggi era una partita importante e vale doppio, sia per noi che per loro. Il fatto di giocare in casa, con il nostro pubblico, ci ha dato una spinta in più e siamo stati bravi a sfruttarla"

Articoli correlati
Mantova-Virtus Entella 1-0, Le pagelle: la decide Marras con una perla, non basta... Mantova-Virtus Entella 1-0, Le pagelle: la decide Marras con una perla, non basta Del Frate
Entella, Chiappella e la sfida al Mantova: "Gara ostica, appesantita dall'importanza... Entella, Chiappella e la sfida al Mantova: "Gara ostica, appesantita dall'importanza del momento"
Serie B, Mantova-Virtus Entella, scontro diretto salvezza al Martelli Serie B, Mantova-Virtus Entella, scontro diretto salvezza al Martelli
Altre notizie Serie B
Sampdoria, Pierini: "Punti che danno ossigeno, non dobbiamo abbassare la guardia"... Sampdoria, Pierini: "Punti che danno ossigeno, non dobbiamo abbassare la guardia"
Pescara, Brugman: "Insigne è la nostra arma in più, è arrivato con un'umiltà stratosferica"... Pescara, Brugman: "Insigne è la nostra arma in più, è arrivato con un'umiltà stratosferica"
Carrarese, Abiuso: "I tifosi ci hanno fatto capire l'importanza del derby" Carrarese, Abiuso: "I tifosi ci hanno fatto capire l'importanza del derby"
Carrarese, Calabrese: "I contropiedi rappresentano una delle nostre armi principali.... Carrarese, Calabrese: "I contropiedi rappresentano una delle nostre armi principali. Sul gol..."
Carrarese, Calabro: "Essere accostato a Italiano è un complimento enorme. La realtà... Carrarese, Calabro: "Essere accostato a Italiano è un complimento enorme. La realtà dice che possiamo guardare in alto"
Spezia, D'Angelo: "Mi gioco tantissimo della mia carriera, sono uno dei più responsabili..."... Spezia, D'Angelo: "Mi gioco tantissimo della mia carriera, sono uno dei più responsabili..."
Pescara, Sebastiani: "Siamo ancora dietro e dobbiamo lottare. Possiamo fare risultato... Pescara, Sebastiani: "Siamo ancora dietro e dobbiamo lottare. Possiamo fare risultato ovunque"
Reggiana, squadra contestata dopo il ko con il Pescara: Fracchiolla il più bersagliato... Reggiana, squadra contestata dopo il ko con il Pescara: Fracchiolla il più bersagliato
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris In FIGC serve un commissario straordinario molto più di un nuovo presidente federale. Antonio Conte ha superato la tempesta col Napoli e ha subito lanciato la sua candidatura da CT
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La classifica di Serie A dopo 31 giornate: Napoli anti-Inter, lotta Champions accesissima
Immagine top news n.1 Conte: "Nazionale? Un anno fa si parlava di Juve. Ma fossi il presidente mi prenderei in considerazione"
Immagine top news n.2 Napoli-Milan lo spot di tutto ciò che non va in Serie A. In uno "spareggio" ha prevalso la paura
Immagine top news n.3 Napoli-Milan 1-0, le pagelle: Politano tiene accesa la corsa scudetto. De Winter, errore fatale
Immagine top news n.4 Il Napoli è l'anti-Inter: sette punti da recuperare e una volata che può ancora regalare sorprese
Immagine top news n.5 Pasquetta regala la sfidante dell'Inter: al Napoli il big match col Milan, la decide Politano
Immagine top news n.6 Spalletti: "Dopo 7 mesi di Juve non so con che cosa ho a che fare. Vlahovic? C'è preoccupazione"
Immagine top news n.7 Napoli, Manna su Lukaku: "Il gruppo viene prima di tutto, ci saranno conseguenze"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Perché gli illustri a scadenza sono un'opportunità per la A". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Barcellona ha scelto Bastoni. La richiesta dell'Inter e il punto sui possibili sostituti
Immagine news podcast n.2 Milan, l'obiettivo per la difesa è Gila ma la Lazio spara alto, in attacco occhi su Retegui e Castro
Immagine news podcast n.3 Napoli, la priorità è andare avanti con Conte. Fabregas, Italiano e Farioli le eventuali alternative
Immagine news podcast n.4 Fiorentina, torna l'ipotesi Dragusin per l'estate, il punto sui rinnovi di Dodo e Fortini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma, le motivazioni della crisi: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Cucciari sulla Roma: "Le stagioni fallimentari sono altre, guardate la Juve..."
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Lautaro protagonista assoluto. Inter in difficoltà senza di lui”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 aprile
Immagine news Serie A n.2 Milan, Allegri criticato per i cambi un po' tardivi: "Se avessi la sfera magica..."
Immagine news Serie A n.3 Allegri: "Maignan ha fatto una sola parata. Dobbiamo essere più precisi e bravi a segnare"
Immagine news Serie A n.4 Politano ama il Milan: 7 gol segnati in carriera ai rossoneri. Ed è MVP della partita
Immagine news Serie A n.5 Spalletti: "Dovevo portare ragazzi di B e C in Nazionale. Baldanzi? Ci arriverà"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Spinazzola: "Pensiamo a vincerle tutte. Lukaku? È stato un anno particolare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Pierini: "Punti che danno ossigeno, non dobbiamo abbassare la guardia"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Brugman: "Insigne è la nostra arma in più, è arrivato con un'umiltà stratosferica"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Abiuso: "I tifosi ci hanno fatto capire l'importanza del derby"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabrese: "I contropiedi rappresentano una delle nostre armi principali. Sul gol..."
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Calabro: "Essere accostato a Italiano è un complimento enorme. La realtà dice che possiamo guardare in alto"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, D'Angelo: "Mi gioco tantissimo della mia carriera, sono uno dei più responsabili..."
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento promosso in B, la Serie C fa i complimenti alla Strega
Immagine news Serie C n.2 Benevento in B, il capitano Maita: "Aspettavamo da tanto questo momento, ancora non ci credo"
Immagine news Serie C n.3 Benevento in B, esplode la festa in città: pullman accolto da centinaia di tifosi
Immagine news Serie C n.4 Risultati Serie C, tutto facile per l'AlbinoLeffe. La Virtus Verona pareggia e vede la D
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Scurto: "Migliorati in fase difensiva, sul piano dell'impegno non posso dire nulla"
Immagine news Serie C n.6 Benevento in B, il sindaco Mastella: "Risultato strepitoso, grazie Vigorito"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Genoa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Milan, al Maradona si decide l'anti-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Annika Paz: "Ho trovato un gruppo forte, mi diverto in campo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Massimino e la convocazione con l'Italia: "Non ho realizzato subito. Sogno il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.3 La fine di un incubo: Prugna torna in campo col Parma dopo 14 mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.4 Stokic e Floe sugli scudi con Milan e Napoli. Doppio messaggio all'Italia di Soncin
Immagine news Calcio femminile n.5 Wullaert trascina l’Inter Women: "Vittoria importante, possiamo crescere ancora"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Detruyer decisiva: "Vittoria importante, stiamo crescendo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Luigi Garzya, il difensore capace di "dividere" e "unire" Lecce e Bari Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Se neppure gli Autogol hanno più voglia di ridere…