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Sampdoria-Empoli 1-0, le pagelle: difesa blucerchiata in evidenza, male l'attacco toscano

Sampdoria-Empoli 1-0, le pagelle: difesa blucerchiata in evidenza, male l'attacco toscanoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
ieri alle 19:13Serie B
Andrea Carlino
fonte ha collaborato dallo stadio "Luigi Ferraris", Andrea Piras

Risultato finale: Sampdoria-Empoli 1-0

SAMPDORIA (a cura di Andrea Piras)
Martinelli 6 - Impegnato praticamente mai dagli attaccanti dell’Empoli, disputa una partita comunque attenta. Ben protetto dai suoi difensori, rischia praticamente nulla.

Di Pardo 7 - Ordinato nella fase di non possesso. Spinge a più riprese sulla fascia destra cercando il cross verso il centro dell’area ma non è sempre preciso nel servire le punte all’interno dell’area di rigore. Nel secondo tempo sale in cattedra propiziando il gol partita e compiendo un recupero da urlo. Dall’82’ Palma s.v.

Abildgaard 7 - Torna in campo dal primo minuto e questa volta come centrale di una difesa a quattro. Attento sui palloni alti che arrivano in difesa, fa iniziare l’azione dalle retrovie con la visione di gioco del centrocampista che è.

Viti 7 - Sbaglia poco sulle punte dell’Empoli che creano poche occasioni da gol. Non rischia molto anche se quando inizia l’azione da dietro è sempre sicuro. Guida la difesa con grande autorità.

Giordano 6 - La mancata copertura di Pierini lo mette in difficoltà contro gli avversari di turno sulla sua fascia di competenza. Nella fase di spinta si sovrappone al suo compagno di squadra e cerca la conclusione dalla distanza mettendo a lato. Secondo tempo più ordinato.

Esposito 6,5 - Gioca da vertice basso nel 4-1-4-1 di Lombardo. Si fa dare il pallone e lo smista in mezzo al campo con grande volontà. Si batte anche nella fase difensiva aiutando molto la sua retroguardia.

Begic 6,5 - Le azioni più pericolose arrivano comunque dai suoi piedi e dai suoi spunti. Il pallone per Coda nel finale di primo tempo è un po’ sporco ma comunque va annoverato come occasione da gol creata. Dall’82’ Cicconi s.v.

Barak 6,5 - Viene schierato dal primo minuto da Lombardo e la qualità in fase di impostazione è quella di sempre. Impegna Fulignati nel primo tempo con un bel colpo di testa. Dà comunque tutto in campo. Dal 65’ Cherubini 6,5 - Entra con il piglio giusto facendo vedere buoni spunti in velocità sulla fascia destra.

Conti 6,5 - Meno brillante rispetto al solito anche se la generosità comunque non manca. Si prende la responsabilità di concludere a rete nella prima frazione di gara ma potrebbe comunque fare meglio calciando in gradinata.

Pierini 7 - Nel 4-1-4-1 gioca troppo largo e a lui vengono anche chiesti compiti di copertura che non sono consoni alle sue caratteristiche. Nel secondo tempo ha il merito di trovare il gol partita risultando, come spesso accade, determinate per i suoi. Dal 92’ Depaoli s.v.

Coda 6 - Torna in campo dal primo minuto in seguito alla squalifica di Brunori. Viene cercato spesso ma deve comunque combattere con la difesa empolese che gli lascia poco spazio. Si sbatte come sempre, spreca il pallone del vantaggio ma comunque disputa una ripresa di lotta e sacrificio. Dall’82’ Soleri s.v.

Attilio Lombardo 7 - Dopo il successo casalingo contro l’Avellino trova altri tre punti vitali per la sua Sampdoria. Cambia schema affidandosi ad un 4-1-4-1 che in fase offensiva ovviamente diventa 4-3-3. Rischia nulla e porta a casa una vittoria pesantissima.

EMPOLI
Fulignati 6 - Incolpevole sul gol, sicuro nelle uscite e reattivo su Barak. Prestazione senza sbavature.

Candela 6 - Spinge con generosità sulla destra, crossa pericolosamente ma manca il guizzo decisivo. Dall' 86' Fila s.v.

Guarino 5,5 - Solido in marcatura ma nell’azione del gol non riesce a liberare l’area di testa.

Lovato 6 - Tempestivo in chiusura su Di Pardo, attento in anticipo. Unico difensore senza incertezze.

Moruzzi 5,5 - Tenace nel contrasto, ma l’ammonizione ne limita l’aggressività nella ripresa.

Ghion 6 - Cerca con costanza il cross per gli attaccanti, ordinato in fase di impostazione. Dal 74' Haas 5 - Ammonito quasi subito, entra con troppa foga e non dà ordine alla manovra.

Yepes 6 - Lotta a centrocampo e sfiora il gol da lontano, guadagna un giallo avversario per simulazione.

Magnino 6 - Silenzioso ma diligente, recupera palloni senza strafare. Uscisce senza demeritare. Dal 74' Bianchi s.v.

Saporiti 6 - Poche folate degne di nota, si muove tra le linee senza trovare l’ultimo passaggio. Dal 60' Ceesay 5,5 - Entra con vivacità ma viene bloccato da Abildgaard, poca profondità.

Nasti 5,5 - Prova una conclusione a strozzo, poi scompare dal gioco. Incisività insufficiente. Dal 60' Popov 5,5 - Entra, ma non riesce a rendersi pericoloso.

Shpendi 5,5 - Impreciso nel girarsi in area, spreca una buona spizzata di testa nel finale.

Fabio Caserta 5,5 - Il possesso palla è sterile, la difesa si scompone sul gol. I cambi non cambiano l’inerzia. L'Empoli è sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere. La sconfitta aggrava il momento negativo lontano dalle mura amiche

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