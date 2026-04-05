Sliding doors D'Aversa, a gennaio fu cercato dal Pisa: "Acqua passata, fiero di essere al Toro"
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Nel corso della conferenza stampa tenutasi al termine della partita contro il Pisa, il tecnico del Torino, Roberto D'Aversa ha risposto a una domanda in stile sliding doors, poiché il tecnico nativo di Karlsruhe fu cercato a gennaio proprio dai toscani:
"Credo che questa domanda abbia poca importanza adesso. Come sapete benissimo, in certe situazioni le società sondano il terreno, e molto probabilmente in quel periodo sono stati contattati anche diversi altri colleghi oltre a me. I nomi non contano. È acqua passata e non ha alcun rilievo in questo momento: oggi sono qui e sono profondamente fiero di allenare la mia squadra."
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