Lazio, Belahyane verso l'addio. Il Como lo segue, ma serviranno 11-12 milioni

LaLazioSiamoNoi.it fa il punto sul futuro di Reda Belahyane, arrivato con grandi aspettative nel gennaio scorso, ma che continua a trovare pochissimo spazio nella Lazio di Maurizio Sarri, così come già accadeva lo scorso anno con Marco Baroni in panchina. Nonostante l’impegno e la disponibilità, Belahyane non è riuscito a convincere pienamente lo staff tecnico.

Per caratteristiche, infatti, non si è mai inserito del tutto né come mezzala e tantomeno come regista: ruolo nel Sarri chiede tempi di gioco, ordine tattico e verticalità che il giovane francese non sembra ancora avere nel suo bagaglio. Tutto porta dunque a un addio nel mercato di gennaio, dando così modo al giocatore di potersi esprimere in un contesto più adeguato e alla Lazio di rimediare fondi sul mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, il Como è pronto a muoversi concretamente per portarlo alla corte di Cesc Fabregas, tecnico che stima molto il giocatore e che lo considera perfetto per il suo progetto tecnico. La Lazio, dal canto suo, punta a incassare per finanziare eventuali operazioni in entrata e valuta Belahyane non meno di 11-12 milioni di euro (per prelevarlo dal Verona erano stati spesi 10.3 milioni di euro), utili per mettere a segno una plusvalenza a bilancio.