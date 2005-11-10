La Lazio corre, Isaksen insegue: Cancellieri per ora è avanti nelle scelte di Gattuso

Nella Lazio che ha raccolto tredici punti nelle prime cinque giornate, Gustav Isaksen cerca un posto, sulla destra. Arrivato dal Midtjylland nel 2023, l’esterno danese aveva chiuso lo scorso campionato con cinque gol e un assist in trenta presenze. L’estate è stata però condizionata dall’intervento per un’ernia bilaterale, effettuato a luglio.

Cancellieri parte avanti, ma Isaksen torna a proporsi

A dirla tutta, dal suo arrivo in panchina Gennaro Gattuso lo ha impiegato in tutte le partite, ma solo una volta da titolare e per un totale di 159 minuti in campo, con Cancellieri preferito nelle gerarchie offensive. Spesso, peraltro, il danese ha pochissimo tempo per incidere. Visto il rendimento della squadra, è difficile che Ringhio cambi idea, ma dalla nazionale sono arrivati segnali incoraggianti: Isaksen, per esmepio, è stato premiato come migliore in campo nella partita della Danimarca con il Galles. Un’indicazione utile anche per Gattuso.

Come ha iniziato Isaksen con la Lazio in Serie A

Presenze: 5

Minuti: 159

Gol: 0

Assist: 0