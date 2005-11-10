Il Napoli perde 2-0 contro l'Avellino in un test amichevole. Tante assenze per Allegri
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Dimitri Conti
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ieri alle 14:40Serie A
autore Dimitri Conti
02.10.2026 14:40Serie A
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Sconfitta nel test amichevole contro l'Avellino per il Napoli di Massimiliano Allegri, che perde 2-0 contro i Lupi dell'Irpinia: i due gol sono stati segnati entrambi nel corso della ripresa e portano le firme di Venturi e Di Maggio.
Tanti assenti negli azzurri, con i soli Politano, Lucca, Neres, Contini, Beukema, Marin, Rrahmani e Badiashile tra i profili di prima squadra che erano disponibili.
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