Frosinone-Benevento, le formazioni ufficiali: Alvini con Ghedjemis e Zerbin in attacco
Alessio Del Lungo
Il Frosinone torna in campo e lo fa in amichevole contro il Benevento, formazione che milita nel campionato di Serie B. Tante novità per Alvini, che impiegherà in questo test amichevole l'inedita coppia formata da Ghedjemis e Zerbin in attacco. Titolare pure Cittadini, così come Monterisi e Calò. Di seguito le scelte dei due allenatori:
Le formazioni ufficiali
Frosinone (3-5-2): Desplanches, Monterisi, Akpoguma, Cittadini; Tchato, Masini, Calò, El Azzouzi, Bracaglia; Ghedjemis, Zerbin. A disposizione: Pisseri, Capanna, Greco, Grande, Taddei, Colafrancesco, Marchetti, Esposito, Castroreale. Allenatore: Alvini
Benevento: Esposito, Siatous, Maita, Salvemini, Lamesta, Scognamillo,Beruatto, Saio, Okereke, Talia, Pierozzi. A disposizione: Sylla, Caldirola, Sernicola, Simonetti, Schimmenti, Romani, Kouan Oulai, Gaspar, Mignani, Donatiello, Verdi, Tumminillo. All Floro Flores
Arbitro: Di Marco di Ciampino
Assistenti: Barone di Roma 1 e Zezza di Ostia Lido