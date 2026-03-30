Le italiane ora possono fare sul serio: Bernardo Silva ha comunicato al City che andrà via

Il contratto di Bernardo Silva con il Manchester City scadrà a giugno e da tempo ormai si parla di una sua possibile partenza al termine della stagione. Secondo quanto riportato da CaughtOffside.com, il portoghese ha comunicato formalmente alla dirigenza inglese che non ha intenzione di rinnovare il suo accordo e che quindi lascerà in estate. Dove andrà non è ancora chiaro, ma ci sono diverse opzioni sul tavolo.

Oltre all'Arabia Saudita e alla MLS, che lo farebbero però uscire dai radar del calcio più competitivo, lo allettano anche la Serie A e LaLiga: Barcellona, Atletico Madrid, Juventus e ora anche Napoli sognano il grande colpo. I bianconeri ci stanno lavorando da tempo, i partenopei vogliono ripetere ciò che hanno fatto con De Bruyne. I numeri sono un po' in calo rispetto al solito: nel 2025-2026 ha giocato 42 partite, ma ha segnato solo 3 gol. La voglia di riscatto c'è.