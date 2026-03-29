Calciomercato Juventus, Bernardo Silva vuole andare più a Sud. Occasione per molti

Pausa per le Nazionali che in casa bianconera sta permettendo di delineare il futuro di Madama. Incontri per mettere le basi sulla prossima stagione e iniziare a programmare il futuro della Juventus. Con un grande dubbio, la partecipazione alla prossima Champions League che potrebbe cambiare ambizioni e obiettivi di mercato. Una cosa ormai sembra certa: si ripartirà da Luciano Spalletti, primo mattone solidissimo di una casa che deve ancora completarsi per diventare competitiva ad alti livelli.

Il tecnico di Certaldo sembra avere le idee chiare: rinforzi di qualità e di esperienza per integrare un gruppo di giocatori che ha già plasmato in questi primi mesi. Adesso serve un grande finale di campionato per rendere tutto possibile, serve avere entusiasmo e credere nell'obiettivo: centrarlo sarebbe un toccasana per tutti, nessuna componente esclusa.

Bernardo Silva chiama il Sud: la Juventus sogna il colpo a parametro zero

La Juventus drizza le antenne e guarda a un’occasione che profuma di grande colpo: Bernardo Silva lascerà il Manchester City a parametro zero al termine della stagione. Un’opportunità rara per un giocatore di livello internazionale, capace di alzare immediatamente la qualità del centrocampo di Luciano Spalletti.

A far sognare i bianconeri sono anche le parole dello stesso portoghese, che non ha nascosto il suo desiderio di cambiare aria, indicando chiaramente una preferenza geografica: “Scherzo sempre dicendo che se Manchester fosse più a sud in Europa resterei qui a vita perché amo davvero questa squadra.

La cultura inglese e quella portoghese sono diverse, così come il cibo e lo stile di vita”.

Un messaggio che suona come un assist per club italiani e spagnoli, Juventus compresa. Bernardo Silva ha poi aggiunto: “A volte non sono felice a Manchester, ma culturalmente non è ideale per me. Ho pensato spesso di andarmene prima di conoscere mia moglie, non per colpa del City ma per tutto il resto. Alla fine non me ne sono andato e ne sono molto contento perché non avrei vinto il Triplete o le quattro Premier League consecutive fino a diventare capitano”.

Infine, la frase che accende definitivamente il mercato: “Se solo il Manchester City fosse a Lisbona, ci resterei fino a 40 anni”. Torino non è Lisbona, ma ne condivide il respiro europeo e una certa eleganza silenziosa. E allora l’idea prende forma: la Juventus osserva, valuta, sogna. Perché certe occasioni non bussano due volte, e quando lo fanno, bisogna avere il coraggio di aprire.