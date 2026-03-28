Juventus, senti Bernardo Silva: "Se Manchester fosse nel sud Europa, rimarrei qui"

Bernardo Silva tra tre mesi sarà libero dal suo contratto con il Manchester City e tra le squadre che hanno messo nel proprio mirino di mercato l'asso della nazionale portoghese c'è anche la Juventus, da molti anzi indicata come la prossima destinazione più probabile nel percorso di carriera del classe '94.

Intervistato dal podcast ufficiale del Manchester City, tra l'altro lo stesso Bernardo Silva ha parlato per via traversa ancora del suo futuro, spiegando come sia più vicino come uomo agli usi e costumi del Sud Europa. La zona geografica del suo Portogallo, certo, ma anche dell'Italia, oltre che della Spagna (si stanno infatti sommando voci di mercato anche a proposito del Barcellona): "Portogallo e Inghilterra hanno molte differenze: la cultura, il fuso orario, il cibo... Scherzo sempre e dico che il Manchester City fosse più a sud in Europa, ci rimarrei a vita. Amo questo club".

Prosegue quindi Bernardo Silva: "Non dico che non mi piaccia, ma culturalmente Manchester non risponde all'ideale di ciò che desidero nella vita. E a volte sento che non sono felice: prima di incontrare mia moglie ero sempre solo, non stavo bene e pensavo spesso di andarmene. Non di certo perché non mi piacesse la squadra. Però non me ne sono mai andato e sono contento, mi sarei perso dei momenti da ricordare come il Treble o le quattro Premier League di fila. Ora ho anche la possibilità di essere il capitano, di trasmettere la mia esperienza ai giovani. Però sì, se il Man City fosse a Lisbona ci starei fino a 40 anni!".