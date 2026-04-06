Inter, messaggio social di Lautaro: "Felice di essere tornato a lottare con i miei compagni"

Arriva il messaggio social di Lautaro Martinez, dopo la vittoria dell'Inter contro la Roma per 5-2, gara nella quale l'argentino è tornato in campo dopo l'infortunio che lo aveva tenuto ai box per varie settimane segnando due gol. Attraverso il proprio profilo Instagram il capitano nerazzurro ha commentato: "Felice di essere tornato in campo a lottare con i miei compagni".