Inter, messaggio social di Lautaro: "Felice di essere tornato a lottare con i miei compagni"
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Arriva il messaggio social di Lautaro Martinez, dopo la vittoria dell'Inter contro la Roma per 5-2, gara nella quale l'argentino è tornato in campo dopo l'infortunio che lo aveva tenuto ai box per varie settimane segnando due gol. Attraverso il proprio profilo Instagram il capitano nerazzurro ha commentato: "Felice di essere tornato in campo a lottare con i miei compagni".
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