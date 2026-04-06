Roma, Pellegrini: "Commessi troppi errori, ma non vedo una squadra fragile"

Lorenzo Pellegrini ha commentato ai microfoni di Sky Sport il 5-2 incassato dalla Roma a San Siro: “Credo che l’Inter sia una squadra forte e ben allenata. Abbiamo preso subito gol e non era facile fare il primo tempo che abbiamo fatto, credo sia stato molto positivo: non era facile riprendere la situazione a San Siro con la squadra più forte del campionato e sotto dopo 30 secondi. Penso che il primo tempo sia l’unica cosa positiva di oggi, poi aver preso gol al 47’ ci ha portato negatività. Poi abbiamo preso gol che si potevano evitare e su cui dobbiamo lavorare: non si torna indietro nel tempo, dobbiamo cercare di migliorare”.

Gasperini ha parlato di troppa sofferenza. Che fragilità emerge in questa squadra?

“Io credo che la partita di stasera e quella con la Juventus, per esempio, siano due partite molto diverse. Quella è stata una grande gara, buttata per due episodi in cui abbiamo sbagliato e che non ci hanno girato a favore.

Oggi è una partita molto diversa: si può dire che dopo il terzo gol si è visto che la squadra provasse ma non riuscisse a reagire. Ma non mi sento di parlare di fragilità, una squadra fragile non fa quella partita lì dopo aver preso gol dopo 30 secondi. Abbiamo fato degli errori, e parlo di errori di squadra, non individuali”.