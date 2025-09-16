Mancini: "La Roma migliorerà, è questione di tempo, ma non la vedo da Champions"

Nonostante manchi quasi una settimana, nella Capitale si è già entrati in clima derby per l'attesissima sfida di domenica (ore 12:30) tra Lazio e Roma. Per analizzarlo a La Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex giallorosso Amantino Mancini: "Roma da Champions? No, per me ancora no, manca qualcosa. Ma il gioco migliorerà di partita in partita perché la squadra è ancora in fase di rodaggio. La squadra fa pochi gol, è un fatto. E l'assenza di Dybala non aiouterà nonostante Soulé sia in crescita. Con Gasp però gli attacchi hanno sempre fatto bene e anche in questo caso parlerei di questione di tempo".

Wesley come le sembra?

"Mi piace molto. Come si dice in gergo: sa giocare dentro e fuori. Ha molta fisicità, corsa e un bel piede. Imparerà molto dal calcio italiano".

Ora c'è il derby...

"Oggi Roma e Lazio sono due squadre simili, vedo una sfida molto equilibrata. Ovviamente spero vinca la Roma".