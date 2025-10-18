TMW Quando la Roma batteva 6-2 l'Inter. Amantino Mancini: "Li abbiamo massacrati"

Doppio ex della sfida fra Roma ed Inter in programma questa sera allo stadio Olimpico, il brasiliano Amantino Mancini nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha ricordato un pomeriggio particolare vissuto ai tempi in cui giocava in giallorosso.

Contro l'Inter sei stato spesso decisivo. Cosa ricordi in particolare di quel 6-2 in finale di Coppa Italia?

"Contro l'Inter qualche volta sono stato decisivo sì, quella volta di sicuro. Abbiamo vinto una partita meravigliosa in finale di Coppa Italia. Una Roma molto aggressiva, con un volume di gioco grandissimo. In quel pomeriggio all'Olimpico abbiamo davvero fatto la storia. La Roma in quella partita ha proprio massacrato l'Inter".

Credi nello Scudetto della Roma e ti piace Gasperini?

"In questo momento penso che la Roma si sta piano piano migliorando, non è la favorita ma lo può diventare nel corso del campionato, perché ha un allenatore molto bravo e una squadra con un potenziale enorme. La Roma può fare un grandissimo campionato".

La sfida con l'Inter come la vedi? L'Inter rimane la più forte in Italia o il Napoli è avanti?

"La vedo dura, difficile come è sempre stata. Questa è un'Inter forte, con un sistema collaudato da tanti anni. C'è un allenatore come Chivu che mi auguro possa diventare un grande tecnico. La Roma però gioca in casa davanti alla sua gente e questa può essere un'arma in più. Inter e Napoli sono le due favorite per questo Scudetto, ma il campionato è ancora lungo, tutto può ancora succedere".