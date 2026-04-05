Manninger racconta gli anni alla Juve: "Un onore aver giocato con Buffon. E su Conte..."

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex portiere della Juventus Alex Manninger ha raccontato la sua esperienza in bianconero con Gigi Buffon: "Fantastico, davvero. Non mi ha mai fatto pesare la sua grandezza. Mi stupivo per la tranquillità che aveva. 'Ma come fai Gigi?', gli chiedevo sempre. Sono onorato di aver giocato con lui e in generale nella Juventus. Che poi, per me è stata un po’ la chiusura di un cerchio".

L'ultimo anno in bianconero coincise con il primo di Conte: "Antonio mi colpì già dal ritiro. Mi prese da parte e mi disse che apprezzava il mio modo di lavorare e che voleva già prendermi quando era a Siena. Ricordo che all’inizio era l’unico a credere nella vittoria dello scudetto. Noi venivamo da due settimi posti e da una serie di scelte societarie sbagliate e confuse. Lui ha rimesso la chiesa al centro del villaggio. Dite così voi italiani, no?".