Manninger sulla porta della Juve: "Perin e Di Gregorio sono forti. Deve scegliere Spalletti"

Il futuro della porta della Juventus continua a essere uno dei temi più discussi in vista della prossima stagione. Tra chi spinge per un investimento su un nuovo numero uno e chi invece ritiene affidabile la coppia attuale, il dibattito resta aperto. A parlare della situazione è stato anche l’ex portiere bianconero Alex Manninger attraverso le colonne di Tuttosport.

L’austriaco, entrando nello specifico, ha difeso l’attuale coppia bianconera composta da Mattia Perin e Michele Di Gregorio, pur sottolineando come il rendimento sia inevitabilmente legato al momento della squadra: "Sono due portieri forti, secondo me. L’hanno già fatto vedere prima. Ma esattamente come la squadra, adesso si trovano un po’ in difficoltà".

Secondo Manninger, poi, nel panorama attuale ci sarebbe un portiere con la capacità di colmare, almeno in parte, il vuoto lasciato dall'addio di Gianluigi Buffon: "Probabilmente Gigio Donnarumma, e infatti è al Manchester City. Andava preso prima che finisse in Inghilterra".

Quanto alle scelte future della Juventus, l’austriaco rimanda la decisione finale alla guida tecnica: "Bisogna sicuramente trovare una soluzione e un buon allenatore riesce a farlo. Tocca a Spalletti scegliere, così da ritrovare un bel po’ di sicurezze".