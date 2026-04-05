Milan, Bartesaghi: "Ad Allegri e ai suoi collaboratori devo tutto. Sono felice e fortunato"

E' una delle rivelazioni di questo Milan. Davide Bartesaghi si è preso piano piano un posto in squadra fino ad arrivare all'Under 21 azzurra. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il laterale ha commentato: "Al Milan ho finora avuto di più di quanto avrei pensato di chiedere. Sono felice e fortunato: ho la fiducia dell’allenatore, dello staff e dei miei compagni".

Il ragazzo ha poi parlato anche di quale insegnamento ha ricevuto nel corso della sua prima esperienza milanista: "Ad Allegri e ai suoi collaboratori devo tutto. Mi hanno dato sicurezza e aiutato ad adattarmi in più ruoli. Mi piace giocare dove mi utilizzano oggi, da quinto, ruolo a cui dedico tanto lavoro. In futuro mi vedo anche nella difesa a tre: ho capito che la duttilità è un valore aggiunto".

L'esterno rossonero ha poi parlato di Massimiliano Allegri: "Tanto lavoro. I dati difensivi della scorsa stagione ovviamente non erano buoni e l’allenatore ci ha chiesto di sistemarli subito, come prima cosa. Ci ha fatto richieste semplici, come alla fine è il calcio: non prendere gol e farlo, come ripete spesso anche lui. Se lavori con costanza ogni giorno, segui quello che l’allenatore ti chiede, aggiungi sempre un mattoncino sopra un altro mattone".