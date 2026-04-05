Milan, Maignan: "Diamo sempre tutto, serve pazienza. Nemmeno Roma fu fatta in un giorno"

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Serie A, su YouTube, il capitano del Milan Mike Maignan ha parlato del ruolo del portiere: "Siamo sempre soli. Devi avere una mentalità abbastanza cattiva e forte per essere un portiere. Non solo matto, solo un po' (ride, ndr). Cinque parole che costituiscono il mio mantra? Fede, disciplina, lavoro, pazienza e umiltà. Sono parole molto importanti per me. Disciplina nel lavoro, nel non mollare mai nelle tempeste. Umiltà perché non devi mai dimenticare da dove vieni e dei sacrifici fatti per arrivare qua".

Sul suo passato: "Ho avuto un percorso non facile ma in casa mia hanno fatto tutto ciò che potevano per darmi il meglio. Mia madre ha lavorato molto: eravamo cinque fratelli in una camera. A queste cose non puoi non pensare, questi ricordi non vanno via anche se cresci, arrivi al top e vinci. Sono ricordi da tenere dento, senza fare la vittima ma affrontando le situazioni con personalità. Da ragazzino sono diventato un uomo e l'ho un po' ripagata dei sacrifici che ha fatto. Penso che sia felice di me".

E ancora: "Sono molto esigente su me stesso e sugli altri, certe volte anche troppo. Per questo devo avere pazienza e capire che non siamo tutti uguali. Devo dare l'esempio ed essere il migliore possibile perché essere il capitano è un orgoglio ma anche una responsabilità: sei quello che non deve mai mollare ed essere un esempio per tutti. Dentro questa squadra diamo sempre il massimo, anche quando i risultati non vanno. Lo sapete: Roma non è stata fatta in un giorno, serve avere pazienza e credere nel lavoro. Alla fine pagherà".