Milan, piace un "castigatore" dell'Italia: nel mirino Alajbegovic, su di lui anche altre di A

La sfida tra Bosnia e Italia, oltre a regalare l'ennesima delusione azzurra, ha messo in mostra diversi talenti che potrebbero recitare il ruolo di pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Tra questi figura Kerim Alajbegovic, esterno offensivo classe 2007 in forza al Salisburgo ma per il quale il Bayer Leverkusen ha già esercitato il diritto di recompra.

Stando a quello che riferisce il Corriere dello Sport, il Milan è tra i club maggiormente interessati al ragazzo. Addirittura, durante la recente pausa per le Nazionali, il club ha inviato suoi scout a visionarlo in Galles. La concorrenza però non manca, soprattutto dall'Italia: Alajbegovic, infatti, è seguito con interesse anche da Roma e Napoli.

Il modulo attuale adottato da Allegri, ovvero l'ormai collaudatissimo 3-5-2, non sembra ideale per esaltare le caratteristiche di Alajbegovic. Tuttavia, la strategia del Milan è di costruire per il prossimo anno un organico che sia il giusto mix tra giocatori d'esperienza e giovani di talento (non a caso, recentemente è stato acquistato Andrej Kostic dal Partizan Belgrado). Alajbegovic, il cui cartellino costa 15 milioni di euro, è quindi un nome caldo per il mercato italiano.