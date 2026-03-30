TMW Il baby eroe della Bosnia: Alajbegovic e la clausola alla Nico Paz del Leverkusen

I giorni perfetti di Kerin Alajbegovic da Colonia, Germania, sangue bosniaco, nato in terra teutonica, una vita, praticamente tutta, a sognare la Bundesliga. Poi quella austriaca e una notte da sogno in Galles. Niente male per il diciottenne eroe di Bosnia, che domani sarà il principino al quale l'Italia dovrà fare particolare attenzione nella sfida da redde rationem, il dentro o fuori che ci riporterà all'inferno dell'esclusione Mundial o ci riaccompagnerà nel nostro luogo naturale. Nel Mondiale di pallone, che il Belpaese ha vinto quattro volte ma che oramai sta regalando ricordi dolci ma antichi ai nostri tifosi.

E per riuscirci domani sera a Zenica, Bosnia, l'Italia dovrà superare una Nazionale non stellare, non invincibile, ma certamente con diversi singoli a cui prestare attenzione. E uno tra questi è senza dubbio Alajbegovic, che ha servito l'assist per il pari di Edin Dzeko che ha portato i bosniaci ai supplementari e poi ai rigori venerdì sera a Cardiff, Galles, e poi segnato il rigore decisivo per il pass per la finale. Niente male, dicevamo, per il diciottenne cresciuto nei settori giovanili di Colonia e Bayer Leverkusen e poi acquistato dal Red Bull Salisburgo nell'estate scorsa, 2025, per 2 milioni di euro.

Le Aspirine, però, ci hanno visto lungo. Venduto a 2 milioni, cifra d'affare, ma con recompra a 8. Ed è clamoroso il tempismo del club di Leverkusen: la mattina dopo la storica notte di Cardiff, ecco il comunicato. "Alajbegovic è stato 'recomprato' dal Bayer. Per stoppare sul nascere ogni rumor e anche per dare un avviso ai naviganti. Queste clausole, queste formule di cessione a un prezzo basso e con riacquisto conveniente, sono un 'win win' per tutti. Per il Salisburgo che se lo sta godendo, 7 reti in 21 gare di campionato, per il giocatore e per il cedente e ricomprante, ovvero il Leverkusen. Una clausola come quella usata dal Real Madrid col Como per Nico Paz, per capirci.