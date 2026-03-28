Bosnia, Alajbegovic avverte l'Italia: "Martedì dobbiamo vincere, sarà una partita 'brutale'"

Contro il Galles è stato uno degli uomini decisivi Kerim Alajbegovic. Con il suo assist e il rigore decisivo l'esterno del Salisburgo ha contribuito al passaggio in finale della Bosnia. Il 18enne che sarà avversario martedì sera degli azzurri ha parlato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Sono andato sul dischetto senza avere troppi pensieri per la testa, volevo soltanto metterlo in rete ero convinto di farlo e così è stato".

Il pensiero ovviamente poi va alla sfida di martedì sera che giocheranno in casa contro l'Italia in un match che vale il Mondiale: "Sappiamo che è una buona squadra, ma vinceremo. Dobbiamo vincere. Giochiamo in casa, lo stadio sarà infuocato, sarà una partita 'brutale'". Uno stadio piccolo ma "rumoroso" quello di Zenica: "Sì, ma l’impianto è molto, molto rumoroso. Credo che sia uno dei più rumorosi d’Europa, per quanto riguarda le nazionali. E non ci sarà casino solo dentro l’impianto, ma anche fuori, nelle strade, ci sarà diciamo molta forza per noi".

E in Nazionale i suoi compagni che vestono o hanno vestito maglie di club di Serie A gli raccontano: "Kolasinac, Edin, Muharemovic: i nostri 'italiani' sono molto esperti, conoscono gli avversari, la squadra, questo ci darà sicuramente qualcosa in più".