Milan, Pulisic ammette: "E' un periodo difficile ma devo solo restare positivo"
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Momento non facile per Christian Pulisic. Il fantasista del Milan e della Nazionale statunitense fatica a trovare la via del gol e, con la rappresentativa del suo Paese, è reduce dalla sconfitta per 5-2 contro il Belgi. Intervistato dai colleghi del The Athletic, il calciatore rossonero ha così analizzato questo periodo: "Devo essere più freddo in quei momenti. È un periodo difficile, ma mi sento bene fisicamente e sto creando occasioni.
Devo solo restare positivo. So che a un certo punto la palla colpirà il mio ginocchio ed entrerà, e allora tutto cambierà. Non mi faccio prendere dal panico. Meglio ora che in estate. Le cose cambieranno".
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